Corsico, irrompe armato con una pistola finta al centro scommesse: rapinatore arrestato

Armato con una pistola giocattolo aveva fatto irruzione in un centro scommesse, si era fatto consegnare quasi 2mila euro ed era fuggito. Era il 4 novembre 2018 quando al “Planet win” di Corsico si consumava la rapina, il responsabile è stato arrestato tre mesi dopo, il 7 febbraio.

In manette è finito un italiano 51enne, già con precedenti penali per furto. A incastrare il malvivente sono state le indagini dei carabinieri della Compagnia Corsico, guidati da Pasquale Puca. E' stato portato in carcere a San Vittore.

Quel giorno, il pregiudicato armato di pistola verosimilmente giocattolo aveva costretto un dipendente dell'esercizio commerciale a consegnare 1.800 euro.

Le investigazioni sono andate avanti grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza e all'attività info-investigativa. Ora si indaga per capire se l'uomo possa essere il responsabile di altre rapine eseguite con lo stesso modus operandi.