Otto rapine in dieci giorni: arrestati i Bonnie e Clyde di Corsico, erano l'incubo delle farmacie

Sempre e solo farmacie. Sempre e solo nella loro città. E con bottini anche discretamente "importanti". Proprio questa loro serialità, però, li ha traditi, perché i carabinieri della compagnia di Corsico hanno messo insieme le tessere del puzzle e alla fine li hanno incastrati.

Sono finiti in manette, di nuovo, Gianfranco P., trentasette anni, e la sua fidanzata, Carlotta, che di anni ne ha ventinove. I due, già a San Vittore dallo scorso 10 maggio quando erano stati fermati con l'accusa di rapina aggravata in concorso, sono stati raggiunti mercoledì mattina da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina e ricettazione.

Proprio dal 10 maggio - giorno in cui la coppia era stata bloccata dopo tre rapine in tre farmacie di Corsico -, i militari guidati dal capitano Pasquale Puca hanno ripreso in mano tutti i vecchi colpi ancora irrisolti e sono riusciti a dimostrare che ad entrare in azione in ben cinque blitz erano stati proprio i due fidanzati.

I "Bonnie e Clyde" di Corsico, infatti, stando a quanto accertato da investigatori e inquirenti, avrebbero rapinato la farmacia "Dante" il 30 aprile - l'uomo, armato di coltello, si era fatto consegnare oltre 2500 euro -, la farmacia "Sant'Adele" il 5 maggio - 150 euro il bottino prelevato da Gianfranco P. -, la farmacia "Privata Internazionale" il 9 maggio, svuotando la cassa, e di nuovo, lo stesso giorno, la farmacia Dante, da dove i due avevano portato via altri 2100 euro in contanti.

Il 37enne, ancora il 9 maggio, avrebbe anche cercato di rapinare la sala scommesse "Planet win" minacciando con una pistola giocattolo senza il tappo rosso e un coltellino il titolare del locale, che era però riuscito a far fuggire il malvivente.

A incastrare lui e la sua compagna sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle farmacie e alcuni indumenti che i carabinieri hanno trovato a casa e che i fidanzati rapinatori indossavano proprio al momento dei colpi.