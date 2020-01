Va fuori dal bar a spacciare con la cocaina nascosta nel tettuccio dell'auto: arrestato

Un uomo di trentatré anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato venerdì mattina dai carabinieri a Corsico con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, che erano impegnati in un servizio anti droga, lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto fuori da un bar di via El Dorado e hanno deciso di perquisirlo, per poi passare al setaccio anche la sua auto.

Proprio dalla macchina sono saltati fuori quattro grammi di cocaina - che erano nascosti nel tettuccio -, sessanta euro in contanti - che secondo gli investigatori il 33enne aveva guadagnato proprio spacciando - e due telefoni, che il pusher usava per il "lavoro".

A quel punto per l'uomo sono scattate le manette. Sarà processato sabato per direttissima.