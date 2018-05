Corsico, botte e minacce di morte a moglie, madre e fratellino: arrestati due uomini

Entrambi avevano reso la vita dei loro familiari un inferno fatto di violenza e paura. Entrambi sono finiti in manette.

I carabinieri di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, hanno arrestato due uomini - un egiziano di trentuno anni nullafacente e con precedenti e un marocchino di venti, anche lui senza un lavoro e con precedenti - per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il primo a finire in manette è stato il 31enne, fermato nell'appartamento di via Garibaldi in cui viveva insieme alla sua compagna, una donna italiana di dieci anni più grande. A dare l'allarme al 112 è stata proprio la vittima, aggredita a calci e pugni dall'uomo e poi minacciata di morte con un grosso coltello da cucina durante una lite.

La donna, finita in ospedale con ferite giudicate guaribili in dieci giorni, ha poi raccontato ai militari del nucleo Radiomobile che da mesi era costretta a subire minacce e aggressioni da quell'uomo violento, ora finito nel carcere di San Vittore.

Poco dopo la stessa sorte è toccata al ventenne, anche lui arrestato al termine di una lite. Nel suo mirino - con le solite minacce di morte - era finita sua madre, che ha poi confessato ai carabinieri che nelle ultime due settimane il figlio si era più volte scagliato anche contro il fratellino di soli sedici anni.

I militari, intervenuti proprio dopo la richiesta d'aiuto della donna, hanno portato via il giovane.