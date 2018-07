Locate di Triulzi, lo beccano con oltre mezzo chilo di droga e 5 mila euro: arrestato pusher

Oltre duecento di grammi di cocaina, quasi quattrocento grammi di hashish e ben cinquemila euro in contanti nascosti in casa. Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Pieve Emanuele (Milano) hanno arrestato un ragazzo di 29 anni.

Il giovane, residente a Locate di Triulzi (Milano) e già noto alle forze dell'ordine, è stato 'beccato' durante la notte tra venerdì e sabato mentre cedeva una dose di droga ad un cliente in via Trento. A quel punto è scatta anche la perquisizione domiciliare al termine della quale è stata sequestrata la droga, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo è stato processato per direttissima.

L'arresto è da inquadrarsi come un risultato dei servizi mirati al contrasto dei delitti in materia di stupefacenti messi in campo dalla Compagnia di Corsico.