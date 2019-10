Maxi sequestro di coca destinata alla movida di Milano dopo folle inseguimento

8 chili di coca pura destinata ai ragazzi della "Milano bene" e per la movida. Si è concluso con questo importante sequestro, infatti, un inseguimento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, partito venerdì mattina a Buccinasco, in via delle Alzaie.

I militari, infatti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un marocchino di 26 anni, senza fissa dimora, irregolare e con precedenti.

L'equipaggio, nella circostanza, notava un'autovettura in sosta, un Opel Vectra SW, con due soggetti sospetti a bordo. Dopo averli osservati a distanza e aver affiancato il mezzo per un controllo, il conducente, non appena accortosi della presenza della pattuglia, si dava alla fuga facendo iniziare un inseguimento a fortissima velocità nel centro urbano.

I militari, dopo aver percorso circa 4 km nelle vie cittadine mentre c'erano molti altri pedoni e automobilisti, costringevano i criminali a fermarsi, ad abbandonare il mezzo e a scappare a piedi in direzione della tangenziale, in una zona campestre. Gli uomini dell'Arma decidevano di inseguire il passeggero che teneva tra le mani una borsa termica, riuscendo, dopo una breve colluttazione, a bloccarlo all'interno di un canale d'acqua che costeggia la tangenziale, recuperando nel contempo la borsa.

Droga per 2 milioni di euro

Entrambi i carabinieri si sono lanciati nel corso d'acqua profondo circa 2 metri per fermare il criminale. La successiva perquisizione veicolare permetteva di rinvenire all'interno della borsa 6 kg di cocaina pura, mentre all'interno dell'abitacolo, in una cassaforte occultata dietro l'airbag lato passeggero, altri 2 chili di coca.

La droga sequestrata, destinata alla "movida" delle zone centrali di Milano, avrebbe fruttato al dettaglio circa 2 milioni di euro. L'arrestato è stato poi portato a San Vittore.