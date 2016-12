Capodanno, nel Milanese arriva anche il "cenone sospeso"

Per capodanno, a Corsico arriva il "cenone sospeso": è la possibilità di acquistare (per dieci euro) una cena di capodanno per persone in grave difficoltà economica, che parteciperanno alla festa organizzata dall'amministrazione comunale al palazzetto di via Verdi. Al cenone può partecipare tutta la cittadinanza, con un menu fisso (affettati, insalata russa, insalata di mare, lasagne alla bolognese, cotechino con lenticchie, panettone, pandoro e spumante).

Il costo del menu è di quindici euro a persona (gratis per i bambini fino a 10 anni compiuti) ma, come si è detto, chi vuole può anche acquistare un secondo menu "sospeso" (a dieci euro) per chi è in difficoltà. Il prezzo è comunque "popolare": per il sindaco Filippo Errante, lo scopo è "proporre momenti d'aggregazione in cui riscoprire il senso della comunità e dello stare insieme". Secondo quanto riportato dal Municipio, hanno aderito già in 270.

La serata prevede anche musica dal vivo e infine una sottoscrizione a premi per finanziare un progetto di ricostruzione ad Accumoli (Rieti), uno dei comuni maggiormente colpiti dal recente sisma del Centro Italia.