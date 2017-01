Nuova chiusura per il bar Eldorado di Corsico: "Troppi pregiudicati"

E' stata sospesa per sette giorni la licenza del Bar L'Eldorado, a Corsico. Il provvedimento è stato eseguito alle nove di sera di mercoledì 11 gennaio dai carabinieri della locale compagnia. Il bar si trova in via Montello al civico 8. La ragione del provvedimento risiede nel fatto che, secondo gli accertamenti compiuti più volte dai carabinieri, si tratta di un ritrovo abituale di cittadini pregiudicati.

Nell'ottobre del 2014 il titolare del bar, un cittadino cinese, subì un'aggressione a scopo di rapina: il malvivente lo colpì alla testa lasciandolo al suolo in fin di vita e razziò la cassa del locale.

Lo stesso provvedimento fu comminato all'Eldorado nel 2013, quando il titolare aveva acquisito il bar da pochi mesi. E per lo stesso motivo.

Via Montello era entrata "prepotentemente" nelle cronache nazionali perché in quella stessa via ha sede un negozio il cui gestore - genero di un boss della 'ndrangheta - comparì tra gli organizzatori del Festival dello Stocco di Mammola all'insaputa della giunta comunale (o così si difesero sindaco e assessori). Pagina triste, in quella vicenda, furono gli insulti ai consiglieri comunali d'opposizione, nell'aula consiliare, quando questi parlarono apertamente di 'ndrangheta ai microfoni.

E la zona è la stessa in cui si è verificata la sparatoria nella notte dell'1 gennaio 2017: in via IV Novembre, una perpendicolare di via Montello, un nordafricano di circa 30 anni ha ricevuto colpi d'arma da fuoco.