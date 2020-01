Incidente a Trezzano, passa con il rosso e si schianta: ancora grave il ragazzino di 12 anni

È ancora ricoverato in prognosi riservata il ragazzino di 12 anni che nel pomeriggio di domenica 19 gennaio è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla Nuova Vigevanese a Trezzano sul Naviglio. Il giovane, residente a San Martino Siccomario (Pavia), è ricoverato all'ospedale di Niguarda dove è sotto osservazione per il "severo trauma cranico" e una frattura al femore destro.

L'incidente sulla vigevanese

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 14 quando una Ford Fiesta, una Chevrolet Captiva e una Fiat Punto si sono schiantate all'incrocio tra la statale Vigevanese e via Leonardo da Vinci. Un impatto terribile, tanto che le i tre mezzi si sono accartocciati su sé stessi.

Le condizioni del ragazzino sono subito apparse gravi, tanto che era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda; feriti, ma in maniera molto più lieve, altre quattro persone, tutte finite al San Carlo: due 26enni - i due uomini che erano alla guida della Fiesta e della Captiva - e le due donne che erano in auto con il ragazzino.

Sembra, secondo i primissimi riscontri dei militari, che a causare lo schianto sia stata proprio la Punto, che avrebbe attraversato la rotatoria con il semaforo rosso. A quel punto sarebbe avvenuto il tragico incidente.