Sfrattato e senza lavoro, chiede aiuto ai carabinieri che organizzano una colletta

Quell'uomo che, la scorsa settimana, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Cesano Boscone non doveva denunciare un reato da lui subìto. Aveva però bisogno di aiuto o, almeno, di ascolto. Si tratta di un 38enne senza lavoro, recentemente sfrattato dall'abitazione in cui viveva.

Trovandosi in grande difficoltà ha pensato di bussare alla porta della caserma. I carabinieri di Cesano si sono subito resi conto che il 38enne aveva bisogno di un gesto di solidarietà, per via dell'aspetto trasandato e dell'atteggiamento. Così hanno inizito a fargli alcune domande e ben presto sono emerse le sue condizioni economiche che non gli consentivano di fare regolarmente la spesa per mangiare, e avevano portato l'uomo ad accusare anche un generale malessere psicologico.

Colletta per fare la spesa

I militari, resisi conto della situazione, hanno raccolto alcuni generi alimentari e vestiti per donarglieli. poi lo hanno accompagnato alla sede della Caritas di Cesano, per cercare di inserirlo in un percorso quotidiano di sostegno e di aiuto. Un percorso che si è avviato regolarmente. Tanto che il 38enne, qualche giorno più tardi, ha raccontato a tutto il quartiere la sua vicenda, compreso naturalmente l'incontro con i carabinieri della stazione del paese, che lui considera "angeli".