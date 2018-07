Lui è in vacanza e i ladri gli sfondano la porta: i vicini fanno arrestare due "professionisti"

I vicini hanno dato l'allarme. E i militari li hanno fermati. Due uomini - due cittadini georgiani di ventisei e trentotto anni, entrambi irregolari e con precedenti - sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile di Corsico e della stazione di Buccinasco con l'accusa di tentato furto in abitazione.

L'allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì in un condominio di via San Francesco d'Assisi a Cesano Boscone, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di due persone che avevano appena forzato la porta di casa di uno degli inquilini.

Al loro arrivo sul posto, i militari hanno trovato i due georgiani proprio mentre entravano nell'abitazione e li hanno fermati. I due, da veri professionisti del furto, sono stati trovati in possesso di trenta piccoli arnesi per scassinare le porte, ricetrasmittenti, passamontagna e mille euro in contanti.

Il proprietario di casa, che era in vacanza, è stato avvisato dagli stessi carabinieri e ha ringraziato i militari per aver "salvato" casa sua. I due ladri, processati per direttissima martedì mattina, sono stati invece portati nel carcere di San Vittore.

Foto - Gli strumenti in possesso dei ladri