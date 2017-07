Due esplosioni, il boato e le fiamme: notte di terrore

Prima due esplosioni, poi una terza - con un boato ancora più forte -, quindi un incendio.

È stata una serata di paura, quella di lunedì, a Corsico, dove un camper parcheggiato in piazza Europa - di proprietà di un carrozziere che vive in zona - è stato incendiato ed è stato letteralmente divorato dal rogo. Le fiamme, che sarebbero state appiccate da qualcuno che vive nei paraggi, hanno subito raggiunto le bombole del mezzo, che sono immediatamente esplose.

In tutte le strade vicine, i boati - due, oltre un terzo ancora più potente - si sono sentiti distintamente e lo spostamento d’aria ha distrutto i vetri della vicinissima chiesa e fatto vibrare quelli delle case attorno.

Soltanto per caso, le persone che erano scese in strada a vedere cosa fosse accaduto non sono rimaste ferite.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Corsico. Pochi i dubbi che l’incendio sia di natura dolosa: ora i militari lavorano per identificare il piromane.

Incendio ed esplosioni a Corsico | Video "Corsico in diretta"