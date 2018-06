Incidente sul lavoro a Corsico: gru si ribalta, due operai precipitano a terra

Incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 8 giugno a Corsico, in prossimità del centro commerciale che racchiude tra l'altro i punti vendita di Esselunga e Decathlon in via delle Industrie.

Intorno alle 11 due operai stavano lavorando alla manutenzione della facciata esterna di Decathlon si trovavano sul cestello di una piattaforma aerea. Il camioncino si è ribaltato facendo precipitare il braccio e di conseguenza la cesta su cui stavano i due uomini, un 38enne e un 56enne.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze, i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco di Milano. I due operai sono stati portati in pronto soccorso al San Paolo e al San Carlo, entrambi in codice verde, con semplici escoriazioni e dolori vari.