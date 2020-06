Causano incidente, scappano e aggrediscono i carabinieri: arrestati uomo e donna a Corsico

Hanno provocato un incidente, sono fuggiti - o almeno ci hanno provato - e poi, una volta fermati, si sono scagliati con violenza contro i carabinieri. Protagonisti della serata di follia andata in scena lunedì a Corsico sono stati un uomo di 52 anni e una donna di 26 - entrambi italiani ed entrambi con precedenti -, finiti in manette con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il loro "spettacolo" è iniziato verso le 19.30, quando a bordo di un'auto hanno travolto un uomo di 53 anni che si trovava in scooter in via Milano e che è poi stato ricoverato all'ospedale San Carlo in codice verde. Nonostante il ferito, e nonostante la loro evidente responsabilità, i due sono risaliti in macchina e si sono allontanati, ma sono stati bloccati a pochissima distanza dai carabinieri della compagnia di Corsico.

Una volta in trappola, il 52enne e la 26enne hanno pensato bene di non arrendersi e hanno aggredito con violenza i militari, che sono comunque riusciti a immobilizzare e ammanettare entrambi. Due carabinieri sono stati accompagnati in ospedale per essere medicati e hanno riportato prognosi di 2 e 3 giorni. La serata della coppia è invece finita nelle camere di sicurezza della caserma: processati per direttissima martedì mattina, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Diversa la versione dei due fermati, che hanno fatto sapere che nessuno dei due si stava "volontariamente" allontanado dal luogo dell'incidente, che - secondo loro - sarebbe stato causato dallo scooter.