Pauroso frontale lungo il Naviglio: due feriti gravi

Paurosa carambola tra due auto in mattinata di domenica lungo il Naviglio Grande, a Corsico, strada Vecchia Vigevanese.

L'impatto è stato molto violento e 3 persone (due uomini di 39 e 52 anni e un'anziana di 82) in totale sono rimaste ferite. Due sono in gravi condizioni.

Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri di Corsico. Per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate frontalmente, rimbalzando contro le protezioni al lato della carreggiata. Forse un attimo di distrazione da parte di uno dei due guidatori si è rivelato fatale. E' rimasta coinvolta una terza macchina ma gli occupanti hanno, per fortuna, solo riportato lievi contusioni.

La strada - sul posto anche la Locale corsichese - è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Dal 118 è stato allertato anche l'elisoccorso. I feriti, dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati portati al Niguarda, al San Carlo e al Policlinico.