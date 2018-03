Corsico, scoppia il caso della Moschea "abusiva": multa e diffida dal Comune

Fa discutere una presunta moschea abusiva in via Colombo a Corsico, all'interno di un capannone in cui ufficialmente ha sede un'associazione culturale, la Aurora. Il Comune ha diffidato i responsabili dell'associazione intimando loro di ripristinare l'uso ufficialmente previsto dal Pgt (industriale) e ha irrorato una multa da 530 euro.

Ora l'associazione ha tempo un mese per rimettere le cose a posto. Nel frattempo, la prefettura è stata interessata della questione ma sembra scontato che non vi siano le autorizzazioni per trasformare il capannone in un luogo di culto.

Che lo spazio venga utilizzato per pregare appare certo. Dalla pagina Facebook denominata "Moschea di Corsico", ferma per la verità a fine 2015 negli aggiornamenti e con appena 74 "mi piace" all'osservazione che di venerdì i fedeli che affollano il capannone sfiorerebbero le 200-250 unità.

E' pur vero che la Moschea non è esattamente sovrapponibile ai luoghi di culto cristiani, poiché nella Moschea si discute anche di sociale, di politico, di culturale: una commistione assente nelle Chiese come le conosciamo in Italia, ma più in generale nel mondo cristiano. In ogni caso la palla è ora alle autorità, ma con una diffida pendente sull'Aurora.

Moschea a Sesto, guerra Comune-Tar

Recentemente era esploso il caso della Moschea di Sesto San Giovanni, che il Comune aveva "bloccato" prima della costruzione, salvo poi perdere davanti al Tar. Il sindaco di Forza Italia, Roberto Di Stefano, aveva reagito duramente promettendo il ricorso al Consiglio di Stato e garantendo che, con lui primo cittadino, la Moschea "non sarebbe mai stata costruita".