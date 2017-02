Decine di pastiglie e capsule in strada a Corsico: tentativo di avvelenamento di cani?

Pastiglie di medicinali (tra cui antibiotici e antitrombosi) ritrovate a Corsico, per la strada, in diverse zone della città. La prima segnalazione è arrivata nella mattinata del 22 febbraio da parte di alcuni genitori, che hanno notato sul marciapiedi le pastiglie mentre accompagnavano i propri figli a scuola. Si trattava di un numero eccessivo per immaginare che a qualcuno fossero cadute inavvertitamente da una tasca.

I genitori hanno quindi portato le pastiglie al comando di polizia locale. Successivamente sono arrivate altre segnalazioni e - in serata - lo stesso tipo di pastiglie (alcune bianche, altre più grosse e rosa, altre ancora verdi oltre ad alcune capsule) è stato trovato su marciapiedi e aiuole. Secondo quanto riferisce il comune di Corsico, le vie interessate sono Parini, Foscolo, Dante, Monti, Buonarroti, Verdi, Sanzio e il parco Marina d’Italia.

Il sospetto è che si sia trattato di un tentativo di avvelenare gli animali. La polizia locale di Corsico ha installato cartelli per avvisare i proprietari di cani in modo che prestino la massima attenzione, e ha avvisato l'ufficio veterinario dell'Ats (ex Asl). Il sindaco Filippo Errante promette: «Cercheremo di individuare, anche con l'ausilio delle telecamere, i responsabili per denunciarli. Auspico la massima collaborazione dei cittadini».