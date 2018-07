Corsico, rapinatori a 17 e 19 anni: fermati

Prima lo ha avvicinato lei, con la scusa di fare due chiacchiere e di chiedere alla vittima vedere il telefono. Poi, è toccato a lui, con un coltellino svizzero in pugno per far capire di essere serio.

Due baby rapinatori - un 19enne marocchino e una 17enne italiana - sono stati fermati giovedì sera dai carabinieri subito dopo aver minacciato e scippato un ragazzino quindicenne fuori dalla stazione ferroviaria di Corsico.

I due - stando a quanto ricostruito dagli stessi militari - hanno puntato un coltellino contro il giovane e lo hanno costretto a dare loro il portafogli. La fuga della coppia, però, è durata pochissimo perché in pochi minuti i carabinieri li hanno trovati e fermati.

Per il più grande si sono aperte le porte del carcere, mentre la ragazza è stata denunciata a piede libero.