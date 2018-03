Inquiline litigano furiosamente: una accoltella l'altra 4 volte

Poco prima di mezzogiorno di domenica, i carabinieri della Compagnia di Corsico sono intervenuti in un appartamento in piazza Europa dove, a seguito di lite avvenuta tra due donne, una 39enne aveva colpito 4 volte al tronco e alla spalla la coinquilina 32enne, usando un coltello da cucina.

La vittima, in un lago di sangue, è riuscita comunque a chiamare le forze dell'ordine che sono giunte a soccorrerla. Non sono ancora chiari i motivi del violento litigio; pare, però, siano motivazioni futili.

La donna è stata trasportata all'ospedale San Paolo di Milano; le sue condizioni, pur essendo serie, non fanno temere per la sua vita. Ora rimarrà in osservazione. Accertamenti in corso in merito alla dinamica: i carabinieri stanno valutando la posizione della presunta accoltellatrice, che potrebbe essere deferita all'autorità giudiziaria.