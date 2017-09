Corsico: dipendenti comunali in subbuglio, vigili in sciopero per i fuochi

I dipendenti comunali di Corsico sono sul piede di guerra e minacciano iniziative clamorose. Molti di loro (trecento in tutto) speravano che, con il cambio dell'amministrazione da Maria Ferrucci a Filippo Errante, venissero ascoltate di più le lamentele, ma così non è stato.

All'appello manca l'incentivo di produttività, che per i lavoratori è bloccato da sei anni mentre per i dirigenti continua a sussistere, ma sul piatto ci sono anche altre questioni sempre legate a premi o pagamento di progetti attuati. I sindacati sono mobilitati e hanno indetto un'assemblea di lavoratori per fare il punto della situazione.

L'amministrazione ha dato un filo di speranza, alla vigilia dell'assemblea. E' comunque confermato (ma riguarda solo la polizia locale di Corsico) lo sciopero del 10 settembre, nell'ambito di "Settembre in Città": quel giorno sono previsti i fuochi artificiali nel parco di viale della Resistenza, in serata.