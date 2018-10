Spaccio a Corsico: arrestato un pusher, accettava buoni pasto per pagare la droga

Lo hanno visto, nella mattinata di sabato 13 ottobre, mentre consegnava una dose di droga a un acquirente occasionale. Nei guai è finito un italiano di 51 anni, cameriere di professione e con alcuni precedenti.

L'uomo è stato perquisito dai carabinieri di Corsico direttamente sul posto, in via Cellini, e poi anche a casa sua. In tutto sono stati trovati 5 grammi di cocaina, nascosti nella rete del letto della camera dell'uomo, e 90 euro in contanti, che si presume frutto della vendita di droga.

Ma non solo: sono stati anche trovati 9 buoni pasto del valore di 5,29 euro ciascuno, che dai riscontri si è scoperto siano stati utilizzati da alcuni clienti per pagare la cocaina. L'uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma corsichese in attesa del processo per direttissima.