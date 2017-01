Sparatoria a Corsico, ferito un uomo: sul posto 118 e carabinieri

Evento violento a Corsico nella notte di domenica 1 gennaio 2017, intorno alle 23.

Una persona è rimasta ferita, probabilmente colpita da un proiettile vagante. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in via IV Novembre.

Sul posto, inviate dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), sono giunte un'ambulanza e un'automedica.

Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico per aprire le indagini e fare i primi rilievi.