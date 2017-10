Picchia il titolare di un'officina e tenta di rubare una Bmw da 40mila euro: arrestato 21enne

Stava rubando una Bmw Serie 3 all'interno di un'officina e quando il titolare lo ha sorpreso lo ha aggredito a suon di calci e pugni. Per lui, cittadino albanese di 21 anni, sono scattate le manette con l'accusa di tentata rapina. È successo nella giornata di mercoledì 18 ottobre a Trezzano sul Naviglio, come riportato in una nota dei carabinieri di Corsico.

Quando i militari sono arrivati in via Brunelleschi hanno sorpreso il 21enne mentre stava aggredendo titolare dell'officina per scappare con l'automobile, una berlina da 40mila euro. Non è servito a nulla: è stato fermato dai carabinieri e per lui sono scattate le manette.

Accompagnato nelle camere di sicurezza, è stato trattenuto in attesa di essere giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.