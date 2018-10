Corsico, uomo si dà fuoco in strada: è grave

Dramma lunedì mattina a Corsico. Poco dopo le 6.30, per cause ancora da chiarire, un uomo di cinquantotto anni - cittadino italiano - ha cercato di suicidarsi dandosi fuoco in strada.

Teatro della tragedia è stata via Cellini, dove il 58enne - stando a quanto finora accertato dai militari - si è cosparso di benzina e ha poi appiccato le fiamme.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai carabinieri e dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, che sono riusciti a spegnere l'incendio per poi prestargli le prime cure.

Il 58enne, che ha riportato ferite in diverse parti del corpo, è stato poi trasportato al reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ora ricoverato in condizioni critiche.

I carabinieri stanno ora cercando di capire le ragioni alla base del folle gesto.