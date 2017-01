Vandali sfregiano la carrozzeria all'auto di un consigliere comunale

Atto vandalico a Corsico nella nottata tra il 13 e il 14 gennaio. A farne le spese è stato il consigliere comunale Giancarlo Negro, la cui auto è stata gravemente e scientemente danneggiata da persone rimaste per il momento ignote. La carrozzeria, in particolare, è stata sfregiata in quasi ogni punto. Il danno è stato valutato in circa duemila euro.

Negro è consigliere comunale della lista civica Insieme per Corsico, di opposizione alla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Filippo Errante. "Il fatto che la sua auto sia stata la sola ad essere danneggiata, e così gravemente, fa pensare che qualcuno abbia voluto colpire il suo impegno civile", sottolinea il direttivo della lista in un comunicato: "Non intendiamo con questo alimentare allarmismo, ma in città non si respira un bel clima".

Non solo crisi economica e micro criminalità, ma - a Corsico - continua ad imperversare la criminalità mafiosa, che "controlla vasti settori di economia illegale nella nostra zona e questo determina un crescente clima di insicurezza".

Negro ha presentato denuncia alle forze dell'ordine, che indagheranno e cercheranno di individuare il responsabile. Intanto è arrivata la soliarietà da parte di altre forze politiche di Corsico.